Başkentte tütün kaçakçılarına operasyon: 2 milyon 900 bin adet makaron ele geçirildi Başkentte gerçekleştirilen operasyonda 2 milyon 900 adet makaron ile 6 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Başkentte gerçekleştirilen operasyonda 2 milyon 900 adet makaron ile 6 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Ankara'nın Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde bulunan iki depoya gerçekleştirilen operasyonda 2 milyon 900 bin adet makaron ile 6 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Altındağ Ankara 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Başkentte tütün kaçakçılarına operasyon: 2 milyon 900 bin adet makaron ele geçirildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.