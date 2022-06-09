Başkentte tütün kaçakçılarına operasyon: 2 milyon 900 bin adet makaron ele geçirildi - Haberler

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Başkentte tütün kaçakçılarına operasyon: 2 milyon 900 bin adet makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkentte tütün kaçakçılarına operasyon: 2 milyon 900 bin adet makaron ele geçirildi

Başkentte gerçekleştirilen operasyonda 2 milyon 900 adet makaron ile 6 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

Başkentte gerçekleştirilen operasyonda 2 milyon 900 adet makaron ile 6 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ankara'nın Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde bulunan iki depoya gerçekleştirilen operasyonda 2 milyon 900 bin adet makaron ile 6 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Altındağ Ankara 3. Sayfa Haberler

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