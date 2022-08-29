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Başkentte tır alevlere teslim oldu

3. Sayfa Haberleri

Başkentte tır alevlere teslim oldu

Ankara'da seyir halindeyken aniden yanmaya başlayan tır, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Ankara'da seyir halindeyken aniden yanmaya başlayan tır, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Malazgirt Bulvarı'nda meydana gelen olayda, seyir halindeki tır henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü tutuşmaya başladı. Alev topuna dönen araç çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. -

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Tragger Ankara 3. Sayfa Güncel Haberler

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