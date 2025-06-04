Başkentte Tavuk Çiftliğinde Yangın

Başkentte Tavuk Çiftliğinde Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Başkentte tavuk çiftliğinde çıkan yangın

ANKARA - Başkentte bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Ankara'nın Çubuk ilçesi Yakuphasan köyündeki bir tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çiftlikte çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NESLİHAN DEMİRER - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı

Ada üzerindeki satılık evin fiyatı şaşkınlık yarattı
Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret

Gören şaşırdı! İşte Demet Özdemir'in yıllardır merak edilen babası
İlkay'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Gemileri yaktı geliyor! İşte Süper Lig devinden istediği maaş
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Türkiye'nin en zengin kadınları arasında olan İpek Kıraç evlilik kararı aldı

Türkiye'nin en zengin kadını evleniyor! Gönlünü bir DJ'e kaptırdı
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Cadde ortasında magandalar anne ile oğlunu dövdüler

Hem suçlu hem güçlü! Anne ve oğluna cadde ortasında dehşeti yaşattılar
40'dan fazla uçağını kaybeden Putin intikamı FAB bombalarıyla alacak

40'dan fazla uçağını kaybeden Putin'den intikam yemini
Eski sevgilisini kıskandı, arkadaşını sırtından vurarak katletti

Eski sevgilisini kıskandı, arkadaşını sırtından vurarak katletti
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.