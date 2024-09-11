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Başkentte Tarihi Eser Operasyonu: 340 Adet Malzeme Ele Geçirildi

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Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda 290 adet sikke ve 50 adet obje olmak üzere toplamda 340 adet tarihi eser ele geçirildi. Yakalanan eserler Anadolu Medeniyetler Müzesine teslim edildi.

Başkentte gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 290 adet sikke ve 50 adet obje olmak üzere toplamda 340 adet malzeme ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin yürüttükleri çalışmalarda; yurt dışına kaçırılmaya çalışılan çok sayıda tarihi eser olduğu tespit edildi.

2 aya yakın süre yapılan takip sonucunda Gölbaşı ilçesinde 1 şüpheliyi yakalayan ekipler, Gölbaşı ve Haymana ilçesi çevresinde yapılan kaçak kazı ve sondaj faaliyetleri sonucunda bulunan ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 290 adet sikke ve 50 adet obje olmak üzere toplamda 340 adet malzeme ele geçirdi.

Yapılan incelemeler sonucu ele geçirilen malzemelerin Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eser olduğu anlaşılırken, yakalanan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Tarihi eserler Anadolu Medeniyetler Müzesine teslim edildi

Yakalanan eserler Türkiye kültür eserlerine dahil edilmek üzere Anadolu Medeniyetler Müzesine teslim edilerek muhafaza altına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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