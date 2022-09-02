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Başkentte tarihi eser kaçakçılarına darbe: 315 sikke ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Başkentte tarihi eser kaçakçılarına darbe: 315 sikke ele geçirildi

Başkentte jandarma ekipleri durdurulan bir arabada yapılan aramalarda çok sayıda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser malzemesi ele geçirilirken 2 şahıs gözaltına alındı.

Başkentte jandarma ekipleri durdurulan bir arabada yapılan aramalarda çok sayıda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser malzemesi ele geçirilirken 2 şahıs gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sincan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta, şüpheli hareketler sergileyen E.Ü. ve M.Ü. adlı (2) iki şahsın üst araması ve araçta yapılan aramalarda, 315 adet Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan E.Ü. ve M.Ü. adlı şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

(Oğuzhan Halil Özbek /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Tragger Roma 3. Sayfa Güncel Haberler

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