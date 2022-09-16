Başkentte taksi durağına davetsiz misafir 3. Sayfa Haberleri Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kontrolden çıkan otomobil taksi durağına girdi. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kontrolden çıkan otomobil taksi durağına girdi. Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi'nde meydana gelen olayda bir başka araç tarafından sıkıştırılan 06 BZ 6344 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki Elvankent Taksi Durağına girerek durabildi. Kazada yaralanan olmazken taksi durağında ve araçta maddi hasar meydana geldi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Ankara 3. Sayfa Haberler

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