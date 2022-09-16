Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkentte taksi durağına davetsiz misafir

3. Sayfa Haberleri

Başkentte taksi durağına davetsiz misafir

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kontrolden çıkan otomobil taksi durağına girdi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kontrolden çıkan otomobil taksi durağına girdi.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi'nde meydana gelen olayda bir başka araç tarafından sıkıştırılan 06 BZ 6344 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki Elvankent Taksi Durağına girerek durabildi. Kazada yaralanan olmazken taksi durağında ve araçta maddi hasar meydana geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Ankara 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title