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Başkentte su deposundaki patlama göçüğe neden oldu: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Başkentte su deposundaki patlama göçüğe neden oldu: 2 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde su deposunda yaşanan patlama sonrası yaşanan göçük nedeniyle 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde su deposunda yaşanan patlama sonrası yaşanan göçük nedeniyle 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Gazi Mahallesi, Gümüşlü Caddesi ile Gülten Sokak'ta bulunan su deposunda patlama meydana geldi. Yaşanan su baskını sonucu bir binanın istinat duvarı çökerken yolda da çökme meydana geldi. Bölgede bulunan bir binanın giriş katları da su ile doldu. Yaşanan su baskını sırasında iki kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri binaların zemin katına suyu boşaltmak için çalışma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polatlı Ankara su 3. Sayfa Haberler

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