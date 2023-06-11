Başkentte sokak ortasında gençlerin sopalı kavgası kamerada

Başkentte sokak ortasında bir grup genç arasında sopalı kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Polatlı ilçesinde sokak ortasında meydana gelen olayda, bir grup genç henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Tekme, yumruk ve sopların havada uçuştuğu o anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından anbean kayda alındı. Kavga, çevredeki esnafın araya girmesi ile yatıştırıldı. - ANKARA