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Başkentte sokak ortasında gençlerin sopalı kavgası kamerada

Başkentte sokak ortasında gençlerin sopalı kavgası kamerada

3. Sayfa Haberleri

Başkentte sokak ortasında bir grup genç arasında sopalı kavga çıktı.

Başkentte sokak ortasında bir grup genç arasında sopalı kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Polatlı ilçesinde sokak ortasında meydana gelen olayda, bir grup genç henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Tekme, yumruk ve sopların havada uçuştuğu o anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından anbean kayda alındı. Kavga, çevredeki esnafın araya girmesi ile yatıştırıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polatlı kavga 3. Sayfa Haberler

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