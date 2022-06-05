Başkentte silahlı kavga: 3 yaralı - Haberler

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Başkentte silahlı kavga: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkentte silahlı kavga: 3 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı. Saat 15.00 sıralarında yaşandığı öğrenilen Kavga, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince sona erdirildi. Çıkış sebebi öğrenilemeyen kavga dolayısıyla 3 kişi yaralanırken, olay ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Saraycık Sincan Ankara kavga 3. Sayfa Haberler

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