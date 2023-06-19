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Başkentte sağanak yağış etkili oluyor

3. Sayfa Haberleri

- Başkentte sağanak yağış etkili oluyor Ankara'da sabah saatlerinde sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü.

- Başkentte sağanak yağış etkili oluyor

ANKARA - Ankara'da sabah saatlerinde sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü.

Ankara'nın Bala, Akyurt ilçelerinin yanısıra Yenimahalle ilçesinde sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen Ankaralılar zorluk yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Kök - 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler

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