Başkentte sağanak etkili oldu Ankara'da öğle saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Başkentte sağanak etkili oldu

ANKARA - Ankara'da öğle saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'nın merkez ilçelerinde kısa süreli yaşanan dolu ve sağanak yağmur yağışı ile cadde ve sokaklarda geniş su birikintileri oluştu. Yollarda araçlar ilerlemekte zorluk çekerken, vatandaşlar kapalı alanlarda yağışın durmasını bekledi. Alt geçitlerde biriken su birikintileri trafiği aksattı.