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Başkentte sağanak etkili oldu

3. Sayfa Haberleri

- Başkentte sağanak etkili oldu Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

- Başkentte sağanak etkili oldu

ANKARA - Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Ankara Valiliğinin uyarısının ardından Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, yer yer su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden dün yapılan açıklamaya göre ise, Başkentte sağanak yağış beklendiği belirtilerek, "Bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara'da güney ilçeler basta olmak üzere yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, yer yer dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Aytekin - 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler

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