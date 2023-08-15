Başkentte refüjdeki ağaçlar yandı

Ankara'da refüjdeki ağaçlar bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı.

Ankara'da refüjdeki ağaçlar bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı.

Anadolu Bulvarı'nda refüjde bulunan ağaçlar alev alev yandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine çok geçmeden olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ağaçların yanma sebebi bilinmezken, o anlar vatandaşların kameralarına anbean yansıdı. - ANKARA