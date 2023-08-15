Üye Girişi
Haberler

Başkentte refüjdeki ağaçlar yandı

3. Sayfa Haberleri

Ankara'da refüjdeki ağaçlar bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı.

Ankara'da refüjdeki ağaçlar bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı.

Anadolu Bulvarı'nda refüjde bulunan ağaçlar alev alev yandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine çok geçmeden olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ağaçların yanma sebebi bilinmezken, o anlar vatandaşların kameralarına anbean yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Ankara 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title