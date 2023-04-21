Başkentte Ramazan Bayramı trafiği havadan denetlendi

ANKARA - Ramazan Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde, İçişleri Bakanlığınca Ankara'da havadan helikopter ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen ve 14 Nisan itibari ile uygulanmaya başlayan Kurban Bayramı trafik denetimleri yurdun dört bir yanında devam ediyor. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yollardaki denetimler, bayramın son gününde karada olduğu gibi havada da en üst seviyede tutuluyor. Tedbirler çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığına ait helikopterle icra edilen denetimlerde hız sınırını aşan şerit ihlalinde bulunan emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı ihlali yapan sürücüler veya karada kontrol noktalarında görevli ekiplere bildiriliyor. Ankara-Konya Karayolu istikametinde en üst seviyede tutuluyor.

Olumsuz olayların önüne geçmek için yoğun mesai harcayan ekipler, şehirlerarasında helikopterlerle, şehir içinde insansız hava aracı ve dronlar ile denetim gerçekleştiriyor. Türkiye genelinde Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri genelgesi çerçevesinde 161 bin 686 personelin 99 bin 245'i trafik ekibi olmak üzere görev alıyor.