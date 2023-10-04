Başkentte Polis Rolüyle Dolandırıcılık Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı

Ankara'da kendilerini polis olarak tanıtan 4 şüpheli, bir kişiyi dolandırmak isterken yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde müştekiye ait değerli eşyalar ele geçirildi.

Başkentte, kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiyi dolandırmak isteyen 4 şüpheli tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, 67 yaşındaki S.Ç'nin, "emniyet müdürlüğünden başkomiser olarak tanıtan kişilerin kendisini aradıklarına ve ikametinde çalıntı altın ve döviz bulunduğunu söyleyerek incelemek için el koyduklarına" dair suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talimatıyla polis ekipleri, olaya karıştıklarını tespit ettiği İ.A, D.A, U.E.K, E.K, ve H.D'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde müştekiye ait 300 bin lira değerinde altın ve döviz ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Batı Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden E.K. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken İ.A. D.A. U.E.K ve H.D. çıkarıldıkları nöbetçi sulh mahkemesince "kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.