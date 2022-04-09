Başkentte "Polis Haftası" etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkentte "Polis Haftası" etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Başkentte 'Polis Haftası' etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor

Kuruluşunun 177. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan Türk Polis Teşkilatı, Başkentte'ki bir AVM'de gerçekleştirilen organizasyonda çeşitli birimlerdeki personellerini vatandaşlarla buluşturdu.

Kuruluşunun 177. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan Türk Polis Teşkilatı, Başkentte'ki bir AVM'de gerçekleştirilen organizasyonda çeşitli birimlerdeki personellerini vatandaşlarla buluşturdu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü Başkentte gerçekleştirilen etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Etkinlikler dahilinde Polis Teşkilatı'nın kurulduğu günden bu yana giydiği kıyafetler bir AVM'de tanıtılırken, çeşitli birimlerden bir araya gelen polis personelleri de görev alanlarıyla ilgili bilgileri vatandaşlara aktardı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren ile Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Ali Özuğur'un da ziyarette bulunduğu etkinliğe vatandaşların ilgisi yoğun oldu. - ANKARA

Başkentte Polis Haftası etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor

Başkentte Polis Haftası etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor

Başkentte Polis Haftası etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor

Başkentte Polis Haftası etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor

Başkentte Polis Haftası etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor

Başkentte Polis Haftası etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor

Başkentte Polis Haftası etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polis, Türk, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title