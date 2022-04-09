Başkentte 'Polis Haftası' etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor

Kuruluşunun 177. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan Türk Polis Teşkilatı, Başkentte'ki bir AVM'de gerçekleştirilen organizasyonda çeşitli birimlerdeki personellerini vatandaşlarla buluşturdu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü Başkentte gerçekleştirilen etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Etkinlikler dahilinde Polis Teşkilatı'nın kurulduğu günden bu yana giydiği kıyafetler bir AVM'de tanıtılırken, çeşitli birimlerden bir araya gelen polis personelleri de görev alanlarıyla ilgili bilgileri vatandaşlara aktardı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren ile Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Ali Özuğur'un da ziyarette bulunduğu etkinliğe vatandaşların ilgisi yoğun oldu. - ANKARA