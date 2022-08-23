Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkentte PKK/KCK terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sosyal medya mecralarında terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik siber devriye çalışmaları esnasında; 6 sosyal medya hesabının PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin sosyal medya hesaplarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de gerçekleştirdikleri operasyonlara yönelik olarak PKK/KCK terör örgütünü destekleyici ve övücü paylaşımlar yaptıkları, etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflarla propaganda yaptıkları, Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşımlarda bulundukları tespit edildi.

Bahse konu sosyal medya hesapları ile ilgili yapılan teknik çalışmalar neticesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri uzmanlarınca sosyal medya hesaplarının kullanıcıları belirlendi.

Açık kimlikleri ve adresleri tespit edilen altı şüpheliye yönelik olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli; 23 Ağustos 2022 tarihinde eşzamanlı olarak Ankara genelinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 6 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ve dijital delile el konuldu.

(Ali Nargüner - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title