Başkentte otomobil boş araziye uçtu: 1 yaralıANKARA Ankara'nın Polatlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, telefon direği ve mahalle durağına çarptıktan sonra boş araziye uçtu.

Başkentte otomobil boş araziye uçtu: 1 yaralı

ANKARA Ankara'nın Polatlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, telefon direği ve mahalle durağına çarptıktan sonra boş araziye uçtu.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesi Mehmet Akif Mahallesinde sabaha karşı meydana geldi. Durmuş A.'nın kontrolündeki 06 DCV 774 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce telefon direğine ardından ise dolmuş durağına çarptıktan sonra araç boş araziye uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan Durmuş A. Hastaneye sevk edildi.