Başkentte korkutan yangın

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan boş bir gecekondu yandı. Yangın sonucunda evde maddi hasar oluştu.

Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde bulunan boş bir gecekondu, henüz neden bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ölen veya yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlatıldı. - ANKARA