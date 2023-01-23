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Başkentte korkutan yangın

3. Sayfa Haberleri

Başkentte korkutan yangın

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan boş bir gecekondu yandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan boş bir gecekondu yandı. Yangın sonucunda evde maddi hasar oluştu.

Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde bulunan boş bir gecekondu, henüz neden bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ölen veya yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Altındağ Ankara 3. Sayfa Haberler

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