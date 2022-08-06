Başkent'te 19 katlı binanın çatı katında yangın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkent'te 19 katlı binanın çatı katında yangın

Başkent'te 19 katlı binanın çatı katında yangın Başkentte 19 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

 - Güncelleme:

Başkent'te 19 katlı binanın çatı katında yangın

ANKARA - Başkentte 19 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Ankara Yenimahalle ilçesi Avcılar Mahallesi'nde bulunan 19 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Saat 16.00 sıralarında başlayan yangına çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - 3. Sayfa

İtfaiye Ankara 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title