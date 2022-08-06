Başkent'te 19 katlı binanın çatı katında yangın Başkent'te 19 katlı binanın çatı katında yangın Başkentte 19 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Başkent'te 19 katlı binanın çatı katında yangın ANKARA - Başkentte 19 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Ankara Yenimahalle ilçesi Avcılar Mahallesi'nde bulunan 19 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Saat 16.00 sıralarında başlayan yangına çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi devam ediyor. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek İtfaiye Ankara 3. Sayfa Haberler

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