Başkentte Kedi Kurtarma Operasyonu

Başkentte Kedi Kurtarma Operasyonu
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir otomobilde mahsur kalan yavru kedi, vatandaşların seferberliği ile kurtarıldı. Vatandaşlar, kedi sesi üzerine harekete geçti ve uzun uğraşlar sonucu kediyi otomobilin altından çıkarmayı başardılar.

Başkentte kedi kurtarma operasyonu

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir otomobilde mahsur kalan kediyi kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Cevizlidere Semtinde vatandaşlar bir otomobilden gelen kedi miyavlaması sesi üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalarda kedi yavrusunun otomobilin alt kısmında olduğunu fark edildi. Vatandaşların uzun uğraşları sonucu kedi yavrusu otomobilin girdiği kısımdan çıktı. Yavru kedi yakın bir noktada bekleyen annesinin yanına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa
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