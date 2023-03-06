Başkentte istinat duvarı çöken bina ile ilgili yeni iddialar İnşaat sahasında yeni bir göçük oluştu Ankara'nın Mamak ilçesinde bitişiğindeki iki bina için risk oluşturan ve binaların garajlarında çöküntüler oluşturan inşaat sahası bugün sabah saatlerinde yeni bir çöküntüye daha sebep verdi.

Başkentte istinat duvarı çöken bina ile ilgili yeni iddialar

İnşaat sahasında yeni bir göçük oluştu

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde bitişiğindeki iki bina için risk oluşturan ve binaların garajlarında çöküntüler oluşturan inşaat sahası bugün sabah saatlerinde yeni bir çöküntüye daha sebep verdi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde inşaat kazısı yapılan bir arazinin bitişiğindeki istinat duvarı çökmüş, ekiplerin yaptığı incelemenin ardından 2 apartman tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Söz konusu iki binanın garaj kısmında tekrar çöküntüler meydana geldi. Konuya ilişkin apartmanlarda yaşayan mahalle sakinleri sorunun 10 gündür çözülmediğini iddia ederek yetkililerden yardım istedi.

"Vatandaşın can güvenliği var mı kimse bilmiyor"

Sabah saatlerinde garajında çöküntüler oluşan bina sakini Bektaş Acımık, can güvenliklerinden emin olmadıklarını binaların yıkılmadan hareket geçilmesi gerektiğini vurgulayarak "Gül Hatun Apartmanı'nda oturuyorum, 10 gündür mağdurum. Çöküntü 10 gün önce yan binada olmuştu. Sabahta yağmur yağdıktan sonra da bizim istinat duvarımız da çöktü. Müteahhitle bu sabah görüştüğümüzde 'biz yapacağız, yapıyoruz' dedi ama verilen sözlerin hiçbiri tutulmuyor. İlk çöktüğünden bu tarafa branda ile kapatıldı başka yaptığı çözüm yok. Branda ile kapatmak çözüm ise biz de yapardık. Tedbiren 2 kere boşaltıldı. Belediye yetkilileri dahil herkes buradaydı. Vatandaşa kalacak yer gösteremedikleri için vatandaş tekrar içeride kalmak zorunda kaldı. Vatandaşın can güvenliği var mı kimse bilmiyor. Devletin yetkilileri bizim binamız yıkıldıktan sonra mı önlem alacak" ifadelerini kullandı.

"Ne yapılması gerekiyorsa yapsınlar artık"

Aşıl apartmanında oturduğunu ve yaklaşık 1 hafta önce temel kazı çalışması nedeniyle binanın garaj kısmında çökmeler olduğunu belirten Neslihan Avcu, "10 gündür hiçbir şey yapılamıyor. Sözde işlem yapılıyor, çalışılıyor ama görünürde hiçbir önlem alınmadı. Kendi evimizde rahat bir şekilde oturamıyoruz. Çocuğumuz var, dışarı çıkamıyoruz. Çıksak nereye gideceğiz. Bir sonuca ulaşılmasını istiyoruz. Yan binamızda aynı şekilde bizim gibi mağdur. Başından beri önlem alınmadığından bunlar yaşandı. Zamanında temel kazı çalışmalarında müteahhit önceden önlemlerini alarak başlasaydı bunlar olmayacaktı. Binamıza güvenli bir şekilde giremiyoruz tedirginiz. Yetkililerin buraya gelip ilgilenmelerini istiyoruz. Ne yapılması gerekiyorsa yapsınlar artık. 10 günden fazla zaman geçti. Başvurmamız gereken her yere başvurduk. Yıkılan yerlerin üzerlerine brandalar çekildi. Müteahhit sürekli olarak güvenlik önlemlerimi aldım diyor ama yapılan hiçbir şey yok. İş yerimde aynı binada. Çalışmak zorundayım. Mecburen dükkanımı açıyorum. İşimin başındayım. Çocuklarım var ister istemez çocukları evde bırakıyoruz. Sürekli başka bir yerde kalamayız mecburen kendi evimizde kalıyoruz" şeklinde konuştu.