Başkentte iş makinesi ile kaçak kazı yapan şahıslara operasyon: 4 gözaltı - Haberler

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Başkentte iş makinesi ile kaçak kazı yapan şahıslara operasyon: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkentte iş makinesi ile kaçak kazı yapan şahıslara operasyon: 4 gözaltı

Başkentte izinsiz kazı yapacağı öğrenilen 4 kişi gözaltına alınırken, bir adet iş makinesi ile el dedektörü ele geçirildi.

ANKARA (İHA) - Başkentte izinsiz kazı yapacağı öğrenilen 4 kişi gözaltına alınırken, bir adet iş makinesi ile el dedektörü ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ayaş ilçesi Akkaya Mahallesi'nde kaçak kazı yaptıkları öğrenilen Y.S., M.S., O.K. ve B.T. adlı 4 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir adet iş makinesi, bir adet el dedektörü ele geçirildiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, düzenlenen operasyonda ele geçirilen malzemelere el konulurken, Y.S., M.S, O.K. ve B.T. hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Kazı, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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