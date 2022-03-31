Başkentte intihar eden gençlerin arkadaşı konuştu: "Arkadaşının acısına dayanamadı"

POLATLI, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde lise öğrencisi gençlerin aralarında yaşanan bir şakalaşma sonrası iki genç intihar ederek hayatını son verdi. İntihar eden gençlerin arkadaşı Efe Yurkancı, arkadaşının diğer arkadaşının acısına dayanamadığı için intihar ettiğini öne sürdü.

İddiaya göre, Polatlı'da bulunan Ticaret Meslek Lisesi 12. sınıf öğrencileri 19 yaşındaki Ercan K. ve 17 yaşındaki Rasim B., teneffüs sırasında arkadaşlarıyla şakalaşırken, bir erkek arkadaşını kızlar tuvaletine itti. Gençlerden Ercan K., içeriden kızın bağırmasıyla birlikte 'resminizi çektim' diyerek şaka yapmak istedi. Olayın taciz iddiasına dönmesinin ardından durum polis ekiplerine bildirildi. Bunun üzerine Ercan K. okuldan çıkarak Mehmet Akif Mahallesi Kara Mustafa Caddesi'ndeki evine gitti ve babasının av tüfeğiyle kendisine sıkarak canına kıydı.

Düğün salonu bahçesinde ikinci intihar

Arkadaşı Ercan K.'nın cenaze namazına katılan 17 yaşındaki Rasim B., cenazenin ardından arkadaşının intihar ettiği evin 100 metre ilerisinde bulunan Kır Bahçe Düğün Salonu'nun içerisine girerek kendisini astı. Rasim B.'nin asılı haldeki halini ise okula giden öğrenciler gördü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemenin ardından Rasim B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

"Arkadaşının acısına dayanamadı"

İntihar eden gençlerin arkadaşı Efe Yurkancı ise şunları anlattı:

"Arkadaşımız (Rasim B.), diğerinin (Ercan K.'nın) acısına dayanamadı. İkisi de tanıdığımız insanlar. Anlatıldığı gibi tacizle ilgili bir şey yok. Kız arkadaşı ile şakalaşırken kız düşüyor ve itiyor. Kızlar tuvaletine arkadaşını iterken, kız bağırıyor, öğretmen geliyor sonra da olay tamamen yanlış anlaşılıyor. Bir de açıklayamıyorlar kendilerini. O yüzden intihar ettiği söyleniyor. Diğeri onun yakın arkadaşıymış, acısına dayanamamış."

Ercan K.'nın babası Kenan K. ise, "Neler yaşandığını ufak tefek biliyoruz. Okuldan bir telefon geldi bana. Oğlunuz bir olaya karıştı karakola gelmeniz lazım denildi. Karakola yanaştığım zaman tekrar başka bir numaradan birisi daha aradı. Bana 'Ben polisim, git oğlunu al gel' dedi. Ben de dedim ki okuldan geldiyse evdedir. Eve geldim ve oğlumun intihar ettiği manzarayla karşılaştım. Evde o anda kimse yoktu. Annesiyle ben bahçedeydik. Önce öğretmen beni aradı. Tabii ki olaylar orada gelişmiş. Bu olayda kim suçluysa suçlu ortaya çıksın. Herkes cezasını çeksin" açıklamasında bulundu. - ANKARA