Başkentte indirim izdihamı

ANKARA (İHA) - Ankara'da bir mağazada kuruluş yıldönümü nedeniyle indirim nedeniyle izdiham yaşandı.

Ankara'da bir mağaza kuruluş yıldönümü nedeniyle indirim yaptı. Özellikle cep telefonunda yapılan indirim yoğun ilgili gördü. İndirimli cep telefonunu alabilmek için adeta vatandaşlar birbirini ezdi. İndirimli telefonlar kısa sürede tükendi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa