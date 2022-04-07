Başkentte iki küçük çocuk başıboş köpeklerden son anda kurtuldu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde iki küçük çocuk başıboş köpeklerin saldırısından son anda kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Eymir Mahallesinde iki küçük çocuk bisiklet binmek isterken başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Çocuklar kaçarak kurtulmayı başardı. Yaşanan saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa