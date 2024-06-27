Başkentte hareketli dakikalar

İki ayrı yerde vatandaşlar arasında tekme tokat kavga çıktı

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde iki ayrı noktada vatandaşlar arasında kavga yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Cengizhan Mahallesi ile Yeşilbayır mahallesi 1796. Cadde üzerinde mahalle sakinleri arasında kavga yaşandı. Kavgaya karışan taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Yaşanan hareketli anlar polisin devreye girmesi ile son buldu.