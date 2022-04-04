Başkentte fırtınanın uçurduğu çatı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

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Başkentte fırtınanın uçurduğu çatı güvenlik kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkentte fırtınanın uçurduğu çatı güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara genelinde dün yaşanan fırtınanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı.

ANKARA (İHA) - Ankara genelinde dün yaşanan fırtınanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara genelinde dün etkili olan fırtına Bala ilçesinin Abazlı köyünde de etkili oldu. Fırtına nedeniyle bir çiftliğin çatısı uçarken, yaşanan bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Fırtına dolayısıyla büyük çaplı maddi hasar yaşandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fırtına, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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