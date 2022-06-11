Başkent'te beklenen sağanak yağış etkili oldu - Haberler

Başkent'te beklenen sağanak yağış etkili oldu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkent'te beklenen sağanak yağış etkili oldu Ankara'da başlayan fırtına beraberinde yağmur getirdi.
Başkent'te beklenen sağanak yağış etkili oldu
ANKARA - Ankara'da başlayan fırtına beraberinde yağmur getirdi. Yağmur tüm şehri etkisi altına aldı.
Aniden başlayan sağanak yağmur Başkent'in birçok yerinde etkili oldu. Yağmurla birlikte yaşanan rüzgar görüş mesafesini de büyük oranda etkilerken şehir gündüz vakti neredeyse tamamen karardı.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa