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Başkentte fırtına ağaçları devirdi, yol kapandı

Başkentte fırtına ağaçları devirdi, yol kapandı

3. Sayfa Haberleri

Ankara'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına ağaçları devirdi, binaların çatılarını ve minareleri uçurdu.

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış ve fırtına, çatıları uçururken minareleri yıktı. Çankaya ilçesinde bulunan Selanik Sokak'ta bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç, yolu kapattı. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı. Yaşanan olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

"Gören bomba patladı zannetti"

Aşur Düzenli adlı esnaf, "Çok şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi, kimseye zarar vermedi. Gören bomba patladı zannetti" dedi.

Öte yandan fırtına sebebiyle Eryaman'da da bir ağaç kökünden devrilirken, inşaat vinçlerinde ise kısa devre yaşandı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fırtına Ankara 3. Sayfa Haberler

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