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Başkentte facianın eşiğinden dönüldü: Karpuz dolu kamyon tren raylarına uçtu

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Eskişehir-Ankara yolu üzerinde kontrolden çıkan bir kamyon, bariyerleri aşarak tren raylarına uçtu. Sürücü araçta sıkıştı ancak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Rayların boş olması facianın önlenmesini sağladı.

Başkentte facianın eşiğinden dönüldü: Karpuz dolu kamyon tren raylarına uçtu

5 metre yükseklikten tren raylarına uçan kamyonun sürücüsü araçta sıkıştı

ANKARA - Eskişehir- Ankara yolu üzeri Karaboğaz mevkiinde kontrolden çıkan kamyon, bariyerleri aşarak 5 metrelik yükseklikten tren raylarına uçtu. Araç içinde sıkışan sürücü, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, 51 EZ 617 plakalı kamyonun sürücüsü O.G., aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak yaklaşık 5 metrelik yükseklikten tren raylarına uçtu. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen 31 yaşındaki sürücü O.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerin inceleme başlattığı kazada ise rayların boş olması facianın eşiğinden dönülmesini sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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