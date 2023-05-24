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Başkentte eğlence mekanında kavga kamerada

Başkentte eğlence mekanında kavga kamerada

3. Sayfa Haberleri

Başkentte eğlence mekanında kavga kamerada Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada bir kişi bıçak çekti.

Başkentte eğlence mekanında kavga kamerada

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada bir kişi bıçak çekti.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Yaşamkent semtinde bir eğlence mekanında gece bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Çıkan kavgada bir kişi bıçak çekerek etrafına saldırdı. Yaşanan kavga bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çankaya Ankara kavga 3. Sayfa Haberler

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