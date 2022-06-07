Başkentte dökülen tavan bina sakinlerini can derdine düşürdü - Haberler

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir apartman dairesinde tavandan sürekli alçıların düşmesi ev sakinlerine korku dolu anlar yaşatıyor.

Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 1710 Sokak üzerinde bulunan bir binanın dairesinde bir hafta önce meydana gelen olayda alçılar engelli Hatice K.'nın üzerine düştü. Yaşlı kadın olayı ucuz atlattı.

Binada sabah saatlerinde bu sefer ailenin yatak odasının tavanındaki alçılar düştü. Bina sakini Ömer K., bir süre önce annesinin üzerine alçıların düştüğünü belirterek bu sabah da 06.30 sıralarında büyük bir gürültü ile aynı olayın yaşandığını söyledi. Eşinin çıtırtılar duyarak odadan ayrıldığını, yoksa alçıların üzerlerine düşmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Kırık, "İnsan canı bu kadar hiçe mi sayılıyor? Bu müteahhidin yaptığı işler incelenmeli, birinin ölmesi mi gerekiyor?" diye tepki gösterdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa