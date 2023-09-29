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Başkentte doğal gaz patlaması: 1 ölü

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Başkentte doğal gaz patlaması: 1 ölü Ankara'nın Mamak ilçesinde doğal gaz patlaması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

Başkentte doğal gaz patlaması: 1 ölü

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde doğal gaz patlaması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mamak'ta doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucunda 79 yaşındaki Fatma Köse hayatını kaybetti. Patlama sonucu çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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