Başkentte doğal gaz patlaması: 1 ölü
Başkentte doğal gaz patlaması: 1 ölü Ankara'nın Mamak ilçesinde doğal gaz patlaması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.
Başkentte doğal gaz patlaması: 1 ölü
ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde doğal gaz patlaması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mamak'ta doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucunda 79 yaşındaki Fatma Köse hayatını kaybetti. Patlama sonucu çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa