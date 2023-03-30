Başkentte DEAŞ'e eşzamanlı operasyon: 19 gözaltı

ANKARA - Başkentte DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü edinilen 19 şahıs gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik uzun süreli risk ve teknik analiz çalışmaları yürütüldü.

Çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen ve bir kısmının çatışma bölgelerinde bulunduğu geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri bilgileri elde edilen 24 yabancı uyruklu şahsa yönelik Ankara genelinde 30 Mart günü gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 19 şahıs yakalandı. Edinilen bilgilere göre, firari şahısların yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediliyor.

Elde edilen istihbari bilgiler ve analiz neticeleri kapsamında Yabancı Terörist Savaşçı kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlem ve sorguları sonrasında sınırdışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.