Başkentte DEAŞ'a darbe: 15 gözaltı - Haberler

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Başkentte DEAŞ'a darbe: 15 gözaltı

- Başkentte DEAŞ'a darbe: 15 gözaltı Başkentte DEAŞ terör örgütü mensupları ile iletişim halinde olduğu belirlenen 15 şahıs, Ankara Emniyeti'nin operasyonu ile gözaltına alındı.

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- Başkentte DEAŞ'a darbe: 15 gözaltı

ANKARA - Başkentte DEAŞ terör örgütü mensupları ile iletişim halinde olduğu belirlenen 15 şahıs, Ankara Emniyeti'nin operasyonu ile gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı olduğu tespit edilen 15 şüpheliyi, düzenlenen eşzamanlı operasyonlarla gözaltına aldı.

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler

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