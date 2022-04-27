Başkentte 'çıplak vatandaş' şok etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkentte 'çıplak vatandaş' şok etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Başkentte 'çıplak vatandaş' şok etti

Ankara'nın merkezi caddelerinden Sakarya Caddesi'nde çıplak bir şekilde yürüyen şahıs görenleri şok etti.

SAKARYA (İHA) - Ankara'nın merkezi caddelerinden Sakarya Caddesi'nde çıplak bir şekilde yürüyen şahıs görenleri şok etti.

Sakarya Caddesi'nde yaşanan olayda, çıplak bir kişinin elinde içki şişesiyle yürüdüğü görüldü. Şahsın bu halleri vatandaşlar tarafından görüntülendi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

title