Başkentte çıplak vatandaş görenleri şoke etti
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkentte çıplak vatandaş görenleri şoke etti Ankara'nın Sakarya Caddesi'nde çıplak bir şekilde yürüyen bir kişi görenleri şoke etti.
SAKARYA (İHA) - Başkentte çıplak vatandaş görenleri şoke etti
ANKARA - Ankara'nın Sakarya Caddesi'nde çıplak bir şekilde yürüyen bir kişi görenleri şoke etti.
Sakarya Caddesi'nde yaşanan olayda, çıplak bir kişi elinde içki şişesiyle yürüdüğü görüldü. Vatandaşın bu halleri vatandaşlar tarafından görüntülendi.
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Furkan Gülap - 3. Sayfa