SAKARYA (İHA) - Başkentte çıplak vatandaş görenleri şoke etti

ANKARA - Ankara'nın Sakarya Caddesi'nde çıplak bir şekilde yürüyen bir kişi görenleri şoke etti.

Sakarya Caddesi'nde yaşanan olayda, çıplak bir kişi elinde içki şişesiyle yürüdüğü görüldü. Vatandaşın bu halleri vatandaşlar tarafından görüntülendi.