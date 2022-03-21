Başkentte bir tondan fazla kıyılmış tütün ele geçirildi - Haberler

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Başkentte bir tondan fazla kıyılmış tütün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkentte bir tondan fazla kıyılmış tütün ele geçirildi

Ankara'da düzenlenen operasyonlarda bir ton 166 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da düzenlenen operasyonlarda bir ton 166 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Sincan ve Etimesgut ilçelerindeki 11 farklı ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda bir ton 166 kilogram kıyılmış tütün, 529 bin 700 adet boş makaron ve 511 paket kıyılmış tütün ele geçirilirken, yasa dışı sigara üretimi yaptığı belirlenen 8 kişi yakalandı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Ankara, Tütün, 3. Sayfa, Haberler

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