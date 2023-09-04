Başkentte bir otoparka uçak parçası düştü Ankara'da bir otoparka uçak yakıt tankı olduğu düşünülen parça isabet etti.

Başkentte bir otoparka uçak parçası düştü

ANKARA - Ankara'da bir otoparka uçak yakıt tankı olduğu düşünülen parça isabet etti. 3 araç hasar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir otoparka uçak parçası düştü. Yakıt tankı olduğu iddia edilen parça 3 araca isabet etti. Araçlarda maddi hasar oluştu. Olay hakkında incelemeler devam ediyor.