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Başkentte bir otoparka uçak parçası düştü

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Başkentte bir otoparka uçak parçası düştü Ankara'da bir otoparka uçak yakıt tankı olduğu düşünülen parça isabet etti.

Başkentte bir otoparka uçak parçası düştü

ANKARA - Ankara'da bir otoparka uçak yakıt tankı olduğu düşünülen parça isabet etti. 3 araç hasar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir otoparka uçak parçası düştü. Yakıt tankı olduğu iddia edilen parça 3 araca isabet etti. Araçlarda maddi hasar oluştu. Olay hakkında incelemeler devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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