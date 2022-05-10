Tartıştığı üvey kardeşini tabancayla öldürdü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kişi, miras nedeniyle tartıştığı üvey kardeşini tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Hacettepe Mahallesi Ulucanlar Caddesi'nde saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nizamettin G. (60) ile üvey kardeşi Mustafa G. (43) arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Bir süre sonra büyüyen tartışmada Nizamettin G, yanında getirdiği tabancayla üvey kardeşi Mustafa G'yi başından vurarak yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Mustafa G'ye ilk müdahalesini yaparak ambulansla Ankara Hastanesine kaldırdı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Nizamettin G'yi silahıyla olay yerinde gözaltına alırken ağır yaralı Mustafa G. müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli Nizamettin G'nin kasten yaralama ve tehdit suçlarından kayıtlarının olduğu öğrenildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa