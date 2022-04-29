Başkent'te bayram trafiği denetimi

ANKARA - İçişleri Bakanlığının, 81 İl Valiliğine gönderdiği "Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri Genelgesi" doğrultusunda Başkent'te trafik denetimleri başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince görev yapacak toplam 22 bin 491 personel vatandaşların olası herhangi bir olumsuz durum yaşamaması için mesai harcayacak.

İçişleri Bakanlığı'nca 81 İl Valiliğine gönderilen ve 29 Nisan'da uygulanacağı belirtilen trafik denetimleri yurdun dört bir yanında başlatıldı. Denetimlerin en yoğun olduğu şehirlerden Ankara'da ise Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince toplam 22 bin 491 personel görev yapacak. Kentin birçok bölgesine kurulan kontrol noktalarındaki trafik ekipleri denetimlerini 9 Mayıs Pazartesi gününe kadar 7 gün 24 saat sürdürecek. Başta 5 ana taşıyıcı yol olmak üzere şehir içinde ve dışında görevlendirilen polis ve jandarma ekipleri vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için yoğun mesai harcarken denetimlerde; Sivil, drone, helikopter ve motorlu ekipler de görev alacak. Uygulamalarda, trafik şubeden ise bin 500 trafik polisi yer alıyor.

"Yolların tamamında bu kararlıkta uygulamalarımız devam ediyor"

Kontroller hakkında bilgi veren Trafik Ekipleri Amiri Uğur Denek, "Almış olduğumuz tedbirlere ilaveten bayram öncesi, esnası ve sonrasında tedbirlerimize artırarak devam edeceğiz. 5 ana arter olacak şekilde giriş ve çıkışlarda uygulama noktalarımız olacak. Şehir içi ve şehirlerarası yollardaki denetimlerimizi de sürdüreceğiz. Bu amaçla sadece Ankara'da ve sadece trafik polisi olmak üzere bin 500 tane personelimizi görevlendirdik. 24 saat esasına göre denetimlerimiz aksatılmadan devam edecektir. Sivil, dron, helikopter ve motorlu ekip destekli denetimlerimiz elbette yeterli olacaktır. Alınan tüm tedbirlere rağmen yaşanması muhtemelen olumsuzluklara da kararlılıkla müdahale edip yerinde çözüm bulup değerlendireceğiz. 5 ana taşıyıcı yolumuz var. Bu yolların tamamında bu kararlıkta uygulamalarımız devam ediyor. Bayramdan sonra vatandaşlar şehre gelip işlerine başladığında anda bizde tedbirlerimizi normal seviyeye indireceğiz" dedi.