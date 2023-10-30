Başkentte babasını bıçaklayarak öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı
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Ankara'da bir kişi, babasını bıçaklayarak öldürdü ve annesini de yaraladı. Sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Başkentte babasını bıçaklayarak öldüren, annesini yaralayan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Numan Yasin Zeren'in (24), 29 Haziran'da Kurban Bayramı'nın ilk günü, Keçiören'deki evlerinde babası Mehmet Zeren ile tartıştığı belirtildi.
İddianamede, uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen sanığın, tedavi olmasını isteyen babasıyla sık sık tartıştığı ifade edildi. İddianamede, sanığın olay günü babası Mehmet Zeren'i evin mutfağında 3 yerinden bıçakladığı yer aldı.
Sanık Numan Yasin Zeren'in, dairenin kapısına çıkıp komşulardan yardım isteyen annesi Yıldız Zeren'i de sırtından 4 kez bıçakladığı belirtilen iddianamede, komşuların sağlık ekiplerini çağırması üzerine yaralıların hastaneye kaldırıldığı, babanın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, Numan Yasin Zeren hakkında "üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "üstsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istendi.
İddianame, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.