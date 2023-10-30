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Başkentte babasını bıçaklayarak öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı

Ankara'da bir kişi, babasını bıçaklayarak öldürdü ve annesini de yaraladı. Sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.