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Başkentte aranan 213 şahıs jandarma tarafından yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Başkentte aranan 213 şahıs jandarma tarafından yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma veya bulundurma ve çeşitli suçlardan aranan 213 şahıs yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma veya bulundurma ve çeşitli suçlardan aranan 213 şahıs yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 31 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde; bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma veya bulundurma suçundan aranan H.A.E. adlı şahıs Çubuk'ta yakalandı. Ayrıca, yol kontrol noktalarında ve Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 212 şahıs yakalanmış, haklarında adli işlemlere başlanmıştır. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Ankara Eylül 3. Sayfa Haberler

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