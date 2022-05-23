Başkentte aniden bastıran sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkentte aniden bastıran sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Başkentte aniden bastıran sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı

Ankara'da aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ankara'da aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ankara'da sabah saatlerinden başlayarak etkili olan lodoslu hava öğlenden sonra yerini sağanağa bıraktı. Aniden bastıran sağanak yağışa bazı vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı. Bazı vatandaşlarsa yağmurdan etkilenmemek için karton kutuları başının üstüne koyarak yağmurdan korunmaya çalışırken bazı vatandaşlar ise mont ve hırkalarını ıslanmamak için kendilerine korunak yaptı. Yağmurdan korunmak isteyen onca vatandaşın aksine bazı vatandaşlar ise yağmurun tadını çıkartarak yağmur altında sakince yürümeye devam etti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title