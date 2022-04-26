Başkentte 7 kiloyu aşkın marihuana maddesi ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkentte 7 kiloyu aşkın marihuana maddesi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Başkentte 7 kiloyu aşkın marihuana maddesi ele geçirildi

Ankara'ya il dışından uyuşturucu madde getireceğini tespit eden polis ekipleri, Mamak'taki uygulama noktasında durdurdukları şüpheli şahsın valizinden 7 kilo 600 gram marihuana maddesi ele geçirdi.

ANKARA (İHA) - Ankara'ya il dışından uyuşturucu madde getireceğini tespit eden polis ekipleri, Mamak'taki uygulama noktasında durdurdukları şüpheli şahsın valizinden 7 kilo 600 gram marihuana maddesi ele geçirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehre Diyarbakır ili üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu maddesi getireceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Mamak ilçesinde bulunan Çalışkanlar uygulama noktasında şüpheli gördükleri bir şahsı durdurdu. Şahsın valizinde yapılan aramada 7 kilo 600 gram marihuana uyuşturucu maddesi ve 14 bin 400 TL ele geçirildi. Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Ankara, Polis, Esrar, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title