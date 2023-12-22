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Başkentte 6 ayrı evden hırsızlık suçuyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

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Ankara'da yapılan titiz çalışmalar sonucu, 6 ayrı evden hırsızlık suçuyla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin havanın kararması ve ışıkların yanmaması fırsatını kullanarak para, ziynet eşyası ve elektronik cihazları çaldıkları belirlendi.

Ankara'da bir ayda 6 evden hırsızlık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, aralık ayında 6 ayrı evden yapılan hırsızlıkların şüphelilerini tespit etmek için çalışma başlattı.

Hırsızlık yapılan adreslerdeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin G.B. ve H.A. olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince yakalanan şüphelilerin 6 ayrı olayda hava karardıktan sonra ışıkları yanmayan evlere girerek para, ziynet eşyası ve elektronik cihazları çaldıkları öğrenildi.

Zanlıların çaldığı elektronik eşyaların sahiplerine teslim edildiği belirtildi.

Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA / 3.Sayfa

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ankara Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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