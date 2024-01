Ankara'da sünger fabrikasında çıkan yangın davası başladı

Ankara'da muhasebe müdürü Müge Çetinkaya (56) ile 2 Iraklı işçinin hayatını kaybettiği yangının çıktığı sünger fabrikasının sahibi Hüseyin Dönmez hakim karşısına çıktı.

Ankara 36.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Dönmez SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı yargılanmanın başladığını söylemesi üzerine sünger fabrikası sahibi sanık Dönmez'e söz verdi.

"İş yerinde gerekli güvenlik önemlerini aldım"

Yaşanan olaydan ötürü üzgün olduğunu dile getiren Dönmez, "Olay günü iş yerinde değildim bana telefon ettiler, yangın çıktığını söylediler. Gittiğimde itfaiye çalışmalara başlamıştı. Polis geldi, 'kaymakam firma sahibini istiyor' dedi. Gittim yanına 'yangın neden çıktı' dedi. Yangının elektrik kontağından çıktığını söyledim. İş güvenliği ne dediyse ben yaptım denetimlerde tüm eksiklikleri tamamladım. Kapı önündeki süngerler teslime hazır olan süngerlerdi. Ürün teslimatı olacağı zaman kapı önüne çıkartıyordum. Bazen gecikmeler yaşanıyor. Ondan dolayı kapı önünde tutuyorduk. İş yerinde gerekli güvenlik önemlerini aldım. Her kata yangın söndürme cihazı koydum. Her kata sigara içilmez yazısı koydum. İş yerinde ayrıca her katta 5'er pencere vardı. Tek çıkış noktamız merdivenlerimizdi" dedi.

Olayda hayatını kaybeden muhasebe müdürü Müge Çetinkaya'nın annesi ise, "Şikayetim devam ediyor. Önlem almışlarsa, benim çocuğum niye öldü. Davaya katılmayı istiyorum" dedi.

Müşteki F.F.A. ise iş yerinde şartellerin makineler çalıştığında attığını söyledi. Kazanın olduğu gün ise şartellerin yine attığını fakat görevli arkadaşların tekrardan kaldırdığını dile getirdi.

"Sanıktan şikayetçi değilim"

Firmada satın alma sorumlusu olarak çalışan S.G. ise yangını görmediğini olay günü hareketlilik sezdiğini ifade ederek, "Tek çıkış yeri merdiven tarafıydı. Oraya gittik siyah duman vardı. Ben pencereden 2. kattan süngerlerin üzerine atladım. Sanıktan şikayetçi değilim" dedi.

Sanık ve müşteki beyanlarının ardından Cumhuriyet savcısı müştekilerin katılma talebinin kabul edilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyetiyse, iş güvenliği uzmanından rapor istenilmesine hükmederken sanık Dönmez'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 4 Nisan'a erteledi.

Olayın geçmişi

Yenimahalle ilçesindeki GER-SAN Sanayi Sitesi Tahsin Karaman Caddesi'ndeki Hüseyin Dönmez'e ait sünger fabrikasında, 19 Eylül'de yangın çıktı. 3,5 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında muhasebe müdürü Müge Çetinkaya, Irak uyruklu işçiler Sefiya Nazım Acam (22) ve Hazen Joned (33) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan fabrika sahibi Hüseyin Dönmez, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlandı. Tutuklu Hüseyin Dönmez hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlenerek, dava açılmıştı. - ANKARA