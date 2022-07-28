Başkentte 28 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkentte 28 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi

Başkentte 28 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi

Başkentte ihbar üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 28 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

 - Güncelleme:

Başkentte ihbar üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 28 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alınan bir ihbar üzerine içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu bir aracı ilçe girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 28 bin sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde yakalanan Z.Ö., E.A. ve G.K. hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Polatlı Tragger 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title