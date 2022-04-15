Başkentte 2017-2021 yılları arasında kapkaç olayları yüzde 90 azaldı - Haberler

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Başkentte 2017-2021 yılları arasında kapkaç olayları yüzde 90 azaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkentte 2017-2021 yılları arasında kapkaç olayları yüzde 90 azaldı

Başkentte mal varlığına karşı işlenen suçlardan, kapkaç olayları, 2017-2021 yılları arasında yüzde 90 azaldı.

ANKARA (İHA) - Başkentte mal varlığına karşı işlenen suçlardan, kapkaç olayları, 2017-2021 yılları arasında yüzde 90 azaldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından, Ankara'da mal varlığına karşı işlenen suçlardan, kapkaç olaylarında 2017-2021 yılları arasında yüzde 90 azaldığını duyurdu.

Ankara'da 2017 yılında 244, 2018 yılında 97, 2019 yılında 43, 2020 yılında 25, 2021 yılında ise 23 kapkaç olayı yaşandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Medya, 3. Sayfa, Haberler

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